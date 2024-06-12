Новые “Сваты”? Артемьева и Железняк снимаются в новом семейной сериале

Людмила Артемьева. Фото: stebel.ruБезостановочный поток детского кино в России продолжает свое победоносное шествие, после того, как фильм “Чебурашка” смог собрать впечатляющую сумму в 6,7 миллиарда рублей.
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