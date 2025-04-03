Стартовало народное голосование за лауреатов премии «Служение»

Поддержать лучшие проекты, инициативы и управленческие решения может каждый желающий. На портале «Госуслуги» началось Народное голосование за лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».
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