БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Непаханое поле? Иностранцы спешат закрепляться на нашем рынке вопреки всему

Непаханое поле? Иностранцы спешат закрепляться на нашем рынке вопреки всему

Что привлекает зарубежные компании в РФ и с какими препятствиями им приходится сталкиваться Полина Носова Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press Материал комментируют: Сергей Гатауллин Сергей Толкачев Вопреки санкциям Россия продолжает притягивать иностранный бизнес.

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