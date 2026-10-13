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В период с 1 по 10 октября 2026 года в Казани проходил II этап оперативно - профилактического мероприятия «Нелегал-2026»

В период с 1 по 10 октября 2026 года в Казани проходил II этап оперативно - профилактического мероприятия «Нелегал-2026»

В целях контроля за соблюдением миграционного законодательства сотрудники правоохранительных органов провели рейды на городских рынках, на строительных объектах и заведениях общественного питания.

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