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Воронежские новости

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Проценты, вклады и защита от мошенников: чему будут учить молодежь для взрослой финансовой жизни

Проценты, вклады и защита от мошенников: чему будут учить молодежь для взрослой финансовой жизни

30 июля в Москве состоится первое совместное мероприятие ВТБ, Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и Федерального подросткового центра, посвященное развитию финансовой грамотности подростков.

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