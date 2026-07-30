Проценты, вклады и защита от мошенников: чему будут учить молодежь для взрослой финансовой жизни

30 июля в Москве состоится первое совместное мероприятие ВТБ, Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и Федерального подросткового центра, посвященное развитию финансовой грамотности подростков.
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