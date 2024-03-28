Минлесхоз Татарстана рассказал о подготовке к новому пожароопасному сезону в лесах

В Татарстане продолжается подготовка к предстоящему пожароопасному сезону. Был разработан общий план по тушению лесных пожаров на территории региона, а также заключен контракт на проведение авиапатрулирования лесного фонда.
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