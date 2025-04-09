Трамп: встреча с Путиным состоится в какой-то момент

www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский лидер Дональд Трамп заявил представителям СМИ в Белом доме, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится "в какой-то момент".
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