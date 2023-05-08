— Уже ведь спать ложились вчера, поздний вечер был! – рассказывает тридцатилетняя Тамара. – Я помылась, выхожу из душа, смотрю, муж в прихожей в ботинках стоит и куртку надевает… Я ему – ты куда это собрался? А он – да мать звонила, плачет, там у Нинки проблемы какие-то опять, поеду, посмотрю… Свекровь то и дело звонит в слезах и просит сына поехать и утихомирить сожителя его сестры Все статьи блогов "Семейные обстоятельства" и "О многообразии форм" от автора - Елены Дунаевой (Граждано4ки) grazdano4ka.