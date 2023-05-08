Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    возможно и такое, но в любом случае место для рюкзаков найти можно«Соседи называетс...
  • Виктор Белогорцев
    вообще то алименты уменьшает ни мужик, а его новая баба, она подает на алименты при рождении совместного ребенка, в р...«Настроила ребенк...
  • Дмитрий Ковера
    Куры, ваши проблемы - только ваши! Хитры ваши "способы", или не очень, кому до этого есть дело? Ну, опоросились... Бы...Три хитрых способ...

Свекровь то и дело звонит в слезах и просит сына поехать и утихомирить сожителя его сестры

Свекровь то и дело звонит в слезах и просит сына поехать и утихомирить сожителя его сестры

— Уже ведь спать ложились вчера, поздний вечер был! – рассказывает тридцатилетняя Тамара. – Я помылась, выхожу из душа, смотрю, муж в прихожей в ботинках стоит и куртку надевает… Я ему – ты куда это собрался? А он – да мать звонила, плачет, там у Нинки проблемы какие-то опять, поеду, посмотрю… Свекровь то и дело звонит в слезах и просит сына поехать и утихомирить сожителя его сестры Все статьи блогов "Семейные обстоятельства" и "О многообразии форм" от автора - Елены Дунаевой (Граждано4ки) grazdano4ka.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх