Психолог Татьяна Чернякова объяснила калужанам, почему не надо экономить на себе

Психолог Татьяна Чернякова рассказала интернет-ресурсу «Узнай.ру», чем опасна ситуация, когда люди отказывают себе в покупке даже необходимых вещей, даже имея при этом достаточно денегПсихолог Татьяна Чернякова рассказала интернет-ресурсу "Узнай.