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Калужские новости

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Психолог Татьяна Чернякова объяснила калужанам, почему не надо экономить на себе

Психолог Татьяна Чернякова объяснила калужанам, почему не надо экономить на себе

Психолог Татьяна Чернякова рассказала интернет-ресурсу «Узнай.ру», чем опасна ситуация, когда люди отказывают себе в покупке даже необходимых вещей, даже имея при этом достаточно денегПсихолог Татьяна Чернякова рассказала интернет-ресурсу "Узнай.

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