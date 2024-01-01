Великобритания предупредила о готовности к ударам по хуситам в Йемене

Великобритания рассматривает возможность нанесения воздушных ударов по повстанцам-хуситам, так как министр обороны предупреждает о готовности страны предпринять «прямые действия» в связи с нападениями на грузовые суда в Красном море, сообщила The Telegraph 31 декабря.
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