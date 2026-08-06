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Пятый канал

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Простой тест: сколько раз за ночь нормально просыпаться для вашего возраста

Простой тест: сколько раз за ночь нормально просыпаться для вашего возраста

Если вы регулярно просыпаетесь среди ночи, это не всегда означает, что со сном что-то не так. Короткие пробуждения являются естественной частью ночного отдыха, однако их количество и продолжительность могут многое рассказать о состоянии организма.

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