Простой тест: сколько раз за ночь нормально просыпаться для вашего возраста

Если вы регулярно просыпаетесь среди ночи, это не всегда означает, что со сном что-то не так. Короткие пробуждения являются естественной частью ночного отдыха, однако их количество и продолжительность могут многое рассказать о состоянии организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии