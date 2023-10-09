Компания Mazda всесторонне обновила родстер MX-5

В Стране восходящего солнца дебютировал спортивный кабриолет образца 2024 года. Модель точечно улучшена: появились новые фары, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с 8,8-дюймовым тачскрином, форсирован базовый двигатель, заменён дифференциал повышенного трения, перенастроен усилитель руля.
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