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Спички - не игрушка

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Новые правила: Панама преподала урок Украине

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что правительство страны не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и путь».

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