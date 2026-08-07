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Мать Собчак может остаться сенатором Совфеда от Тувы

Мать Собчак может остаться сенатором Совфеда от Тувы

Глава Тувы Владислав Ховалыг, баллотирующийся на новый срок, подал документы в республиканский избирком и включил в список кандидатов в Совет Федерации трёх человек.

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