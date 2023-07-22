За время зерновой сделки Украиной накоплены военные мощности в портах

Портовая инфраструктура Украины рассматривается Москвой как место размещения и пополнения украинских военных западным оружием, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации.
Портовая инфраструктура Украины рассматривается Москвой как место размещения и пополнения украинских военных западным оружием, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации.
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