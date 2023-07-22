smi.today

4 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Укронацики - нЕлюди, им всё безразлично, обкурены , нанюханы опием, начиная с главного  клоуна. Им , что в лоб, что п...Сирия решительно ...
  • Надежда Никитина
    Когда же ты сдохнешь гаденыш наркота.Зеленский выступи...
  • Надежда Никитина
    Хрень не пиши.В зоне СВО состоя...

За время зерновой сделки Украиной накоплены военные мощности в портах

За время зерновой сделки Украиной накоплены военные мощности в портах

Портовая инфраструктура Украины рассматривается Москвой как место размещения и пополнения украинских военных западным оружием, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх