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Акции Take-Two достигли рекордного максимума после подтверждения даты выхода GTA...

Акции Take-Two достигли рекордного максимума после подтверждения даты выхода GTA...

Акции Take-Two достигли рекордного максимума после подтверждения даты выхода GTA 6Акции Take-Two Interactive установили новый исторический рекорд после того, как компания вновь подтвердила, что Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года.

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