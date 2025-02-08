Акции Take-Two достигли рекордного максимума после подтверждения даты выхода GTA 6Акции Take-Two Interactive установили новый исторический рекорд после того, как компания вновь подтвердила, что Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)