Сила — в продолжении. Художник-авангардист в мире моды Янис Чамалиди рассматривает гардероб как культурный код

27 лет модному дому IANIS CHAMALIDY — солидный срок по любым модным меркам. О том, как оставаться авангардистом, восприниматься в образе концептуального дизайнера, разработать уникальный по профессиональным меркам подход к гардеробу, рассказывает Янис Чамалиди.