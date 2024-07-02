Сила — в продолжении. Художник-авангардист в мире моды Янис Чамалиди рассматривает гардероб как культурный код

27 лет модному дому IANIS CHAMALIDY — солидный срок по любым модным меркам. О том, как оставаться авангардистом, восприниматься в образе концептуального дизайнера, разработать уникальный по профессиональным меркам подход к гардеробу, рассказывает Янис Чамалиди.
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