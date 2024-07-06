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В Москве во время урагана «Орхан» из-за падения деревьев пострадали два человека

В Москве во время урагана «Орхан» из-за падения деревьев пострадали два человека

Также повреждены семь автомобилей.Два человека были госпитализированы во время урагана в Москве из-за падения на них деревьев, также повреждения получили семь машин, всего в столице ветром повалило 24 дерева.

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