Крах Pax Americana: Китай и многополярный мир подрывают власть доллара и Запад

Тарифный конфликт США и Китая – не просто экономическая схватка, а столкновение идеологий. Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как Китай предлагает миру альтернативы неоколониальному мироустройству.
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