Как рассчитать число судьбы и о чём оно говорит

Согласно ведической нумерологии, самые важные числа – это числа души и судьбы. Они остаются неизменными на протяжении всего жизненного пути, поэтому важно знать энергетику этих значений, чтобы понимать себя и ту карму или «багаж», с которым вы пришли в этот мир.