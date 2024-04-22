Володин обвинил США в краже активов России

Не ужели?А по-моему давно пора врезать по этим самозванным"хозяевам" из СЩА!Все со-мной согласны!

Eduard

Если бы Росмия врезала по Европе,или США,до этого бы вообще не дошло,но,мы их "партнерами" называем.Таких партнеров в гробу мы видели!