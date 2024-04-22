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Володин обвинил США в краже активов России

Володин обвинил США в краже активов России

У РФ есть все основания принять симметричные меры, убежден политикПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон принял неправовое решение в отношении российских активов, совершив их кражу.

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Комментарии
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Eduard
Не ужели?А по-моему давно пора врезать по этим самозванным&quot;хозяевам&quot; из СЩА!Все со-мной согласны!
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17 час.
Eduard
Если бы Росмия врезала по Европе,или США,до этого бы вообще не дошло,но,мы их &quot;партнерами&quot; называем.Таких партнеров в гробу мы видели!
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17 час.

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