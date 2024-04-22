У РФ есть все основания принять симметричные меры, убежден политикПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон принял неправовое решение в отношении российских активов, совершив их кражу.
Володин обвинил США в краже активов России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Не ужели?А по-моему давно пора врезать по этим самозванным"хозяевам" из СЩА!Все со-мной согласны!
Ответить
17 час.
Eduard
Если бы Росмия врезала по Европе,или США,до этого бы вообще не дошло,но,мы их "партнерами" называем.Таких партнеров в гробу мы видели!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии