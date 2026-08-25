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Царьград

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Кристофер Нолан взял в фильм португальского поденгу из Эстонии

Кристофер Нолан взял в фильм португальского поденгу из Эстонии

Четырёхлетний поденгу Корсар из Эстонии сыграл роль Аргоса в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Заводчица Ирен Нааритс рассказала, что поденгу прекрасно обучаемы, а критик Евгений Баженов сомневается в исторической основе картины.

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