Кристофер Нолан взял в фильм португальского поденгу из Эстонии

Четырёхлетний поденгу Корсар из Эстонии сыграл роль Аргоса в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Заводчица Ирен Нааритс рассказала, что поденгу прекрасно обучаемы, а критик Евгений Баженов сомневается в исторической основе картины.