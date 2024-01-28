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Microsoft уволила 40% сотрудников из студии создателей Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot Сог...

Microsoft уволила 40% сотрудников из студии создателей Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot Сог...

Microsoft уволила 40% сотрудников из студии создателей Spyro Reignited Trilogy и Crash BandicootСогласно сообщениям, студия Toys For Bob, разрабатывающая Crash Bandicoot и Spyro the Dragon, потеряла 40 процентов своего персонала в результате недавних увольнений в игровых подразделениях Microsoft.

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