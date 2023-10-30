«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

1. «Ман Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби на «Олд Траффорд» (3:0). У Эрлинга Холанда дубль и ассист, а Хейлунд привез пенальти.
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