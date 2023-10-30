«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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КузнецовВВ
зачем выпускать, исключительно торговать лицом.
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1 д.
Лена Мисько
вот мне и интересен механизм этого  &quot;разрешил легенде эстрады продавать напитки&quot;  теперь какой-то производитель будет свои напитки продавать под этим брендом обогащая И.Николаева? кому это нужно?
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1 д.
КузнецовВВ
видимо производителю и самому Николаеву. в принципе идея не новая. все помнят продукты под маркой &quot;Довгань&quot;
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1 д.

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