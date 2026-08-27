Битва на реке Воронеж в 1237 г.: возможные сценарии Юрий и Бату: война или мир?В рамках русско-золотоордынского цикла в данном материале речь пойдет о по.
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Битва на реке Воронеж в 1237 г.: возможные сценарии Юрий и Бату: война или мир?В рамках русско-золотоордынского цикла в данном материале речь пойдет о по.
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