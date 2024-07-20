Покушение на Гитлера в 1944 году произошло из-за его запрета обыскивать военных

DPA/90100/KPA/HIP/TASS Ровно 80 лет назад произошло самое известное покушение на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, которое стало возможно из-за введения фюрером запрета на обыск военных, сообщает РИА Новости 20 июля со ссылкой на рассекреченные Федеральной службой безопасности России архивные материалы.