В Польше прошла пробежка в честь неонацистской бригады ВСУ

Пробежку в честь бригады «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провел в Варшаве Студенческий научный кружок реконструкции Украины Варшавской школы экономики, сообщает 4 мая польский портал Kresy.
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