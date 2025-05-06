В Черняховске задержаны подростки, повредившие стенд, посвященный Победе

Стенд в парке Черняховска, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поврежден из хулиганских побуждений двумя подростками, сообщает пресс-служба СК России по Калининградской области 5 мая в Telegram-канале.
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