«Дойная корова Израиля». Байден напомнил Нетаньяху о предоставленных деньгах

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить о том, что нынешняя администрация США предоставила еврейскому государству такой объем помощи, как никакая другая до нее.
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