ООН проголосует за отказ от карты Меркатора из-за искажения размеров Африки

Африканские страны добиваются смены картографической справедливости в ООН.В пятницу, 4 сентября, Генеральная ассамблея ООН рассмотрит резолюцию, предложенную министром иностранных дел Того Робертом Дюссе, которая предполагает поэтапный отказ от использования проекции Меркатора.
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