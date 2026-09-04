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Царьград

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ООН проголосует за отказ от карты Меркатора из-за искажения размеров Африки

ООН проголосует за отказ от карты Меркатора из-за искажения размеров Африки

Африканские страны добиваются смены картографической справедливости в ООН.В пятницу, 4 сентября, Генеральная ассамблея ООН рассмотрит резолюцию, предложенную министром иностранных дел Того Робертом Дюссе, которая предполагает поэтапный отказ от использования проекции Меркатора.

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