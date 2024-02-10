5 фактов от врача про иммунитет ребенка

Дедушка Рубус узнал у доктора много интересного! 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить врач-аллерголог-иммунолог Клиники «МЕДСИ» в Одинцово Кристина Маланичева и герой мультсериала «Дракошия» Дедушка Рубус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии