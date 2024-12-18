Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов переписал на дочь квартиру, стоимость которой оценивается в 60 миллионов рублей, ребенок ни в чем не нуждается, но футболист не хочет выполнять непомерные требования бывшей супруги, заявил адвокат Андрей Крючков.