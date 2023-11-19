В Новокузнецке продолжают ликвидировать последствия урагана

Рекламный баннер, сорванный ураганным ветром, упал на 59-летнюю женщину в Новокузнецке. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
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