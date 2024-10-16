Ввод торговых площадей в Москве резко вырос

По итогам первых девяти месяцев 2024 года ввод в эксплуатацию новых торговых площадей в Москве увеличился более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил более 80 тысяч квадратных метров.
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