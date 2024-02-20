Северный хор отправляется в гастроли по Архангельской области

На гастролях Северный русский народный хор покажет жителям Поморья сразу две свои программы 2023 года: постановку «Русь моя — песня светлая» и театрализованное представление для детей «Добрая сказка о красной девице и зеленом драконе» по мотивам русской народной сказки.