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В зоне СВО погиб Герой России генерал-майор Антон Грунис

В зоне СВО погиб Герой России генерал-майор Антон Грунис

Апти Алаудинов, генерал-лейтенант и командир спецназа «Ахмат», сообщил о гибели Антона Груниса. Он был гвардии генерал-майором, носил звание Героя России и возглавлял 4-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, входившую в Южную группировку войск.

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