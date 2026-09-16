В зоне СВО погиб Герой России генерал-майор Антон Грунис

Апти Алаудинов, генерал-лейтенант и командир спецназа «Ахмат», сообщил о гибели Антона Груниса. Он был гвардии генерал-майором, носил звание Героя России и возглавлял 4-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, входившую в Южную группировку войск.