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Экс-главе Сибирского отделения РАН Асееву вынесли приговор по делу о мошенничестве

Экс-главе Сибирского отделения РАН Асееву вынесли приговор по делу о мошенничестве

Экс-председателя Сибирского отделения Российской академии наук академика Александра Асеева приговорили к четырем годам заключения условно по делу о мошенничестве.

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