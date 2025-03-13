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Царьград

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Никаких 30 дней – от русских ждут капитуляции через 2 дня: Выход с Курщины - "часть договорняка", что взамен? "Жирная точка" в СВО

Никаких 30 дней – от русских ждут капитуляции через 2 дня: Выход с Курщины - "часть договорняка", что взамен? "Жирная точка" в СВО

Вскоре после первых сообщений об освобождении Суджи, стала всплывать информация о том, что бегство ВСУ из города, равно как и из большей части оккупированных населённых пунктов Курской области – якобы часть переговорного процесса и противник просто "организованный выход".

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