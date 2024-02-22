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Идеальная жена 1955 года

Идеальная жена 1955 года

Идеальная жена 1955 года В 1955 году журнал Good Housekeeping опубликовал статью под названием «Идеальная жена 1955 года», которая представляла собой набор советов и рекомендаций для женщин о том, какими качествами и навыками должна обладать идеальная супруга.

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