Идеальная жена 1955 года В 1955 году журнал Good Housekeeping опубликовал статью под названием «Идеальная жена 1955 года», которая представляла собой набор советов и рекомендаций для женщин о том, какими качествами и навыками должна обладать идеальная супруга.
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