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Модный ураган недели: Charli XCX зажигает в Playboy, Ирина Шейк возвращается в Vogue и наши бренды дают жару!

Модный ураган недели: Charli XCX зажигает в Playboy, Ирина Шейк возвращается в Vogue и наши бренды дают жару!

Привет, друзья! Если вы, как и я, тащитесь от всего модного, то эта неделя просто взорвала мозг. Столько крутых событий, что руки чесались скорее поделиться.

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