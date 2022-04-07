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Нижегородская мэрия не смогла купить офисную бумагу

Нижегородская мэрия не смогла купить офисную бумагу

В Нижнем Новгороде городская мэрия не смогла купить офисную бумагу: на закупку никто не откликнулся.  Согласно информации портала сайта госзакупок, требовалось 4 тысяч упаковки бумаги формата А4, на это власти готовы были выделить 1,4 млн рублей.

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