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«Реал» вылетел из Кубка, фаны «Локо» против Fan ID, Шипачев и Фаткулина понесут знамя, положительные тесты в хоккейной сборной, Васнецова жалуется на питание и другие новости

«Реал» вылетел из Кубка, фаны «Локо» против Fan ID, Шипачев и Фаткулина понесут знамя, положительные тесты в хоккейной сборной, Васнецова жалуется на питание и другие новости

Доброе утро! Звонили из рая: говорят, что нужно читать наш утренний дайджест. Погнали! ☀️ 1. «Реал» вылетел из Кубка Испании в четвертьфинале, пропустив на 89-й от «Атлетика» (0:1).

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