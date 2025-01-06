Белый дом отказался обсуждать иски Nippon Steel и U. S. Steel к Байдену

Иск японской сталелитейной компании Nippon Steel и американской U. S. Steel против президента США Джо Байдена и его администрации отказались обсуждать в Белом доме, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 7 января на брифинге.
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