Силуанов: доля расчетов в нацвалютах с Китаем достигла 90%

Доля расчетов в национальных валютах при торговле между Россией и Китаем достигла 90%. Об этом министр финансов России Антон Силуанов сообщил во время встречи в Москве с главой Минфина КНР Лань Фоанем в рамках Десятого Российско-Китайского финансового диалога.
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