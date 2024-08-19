Силуанов: доля расчетов в нацвалютах с Китаем достигла 90%

Доля расчетов в национальных валютах при торговле между Россией и Китаем достигла 90%. Об этом министр финансов России Антон Силуанов сообщил во время встречи в Москве с главой Минфина КНР Лань Фоанем в рамках Десятого Российско-Китайского финансового диалога.