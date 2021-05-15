Названа стоимость российских вакцин от коронавируса

Предельная закупочная цена одной дозы российских вакцин от коронавируса примерно одинакова. В Минпромторге отметили, что доза "ЭпиВакКороны" стоит 842 рубля, "КовиВака" – 866 рублей, а "Спутника V"– 866,81 рубля, сообщает "Российская газета".