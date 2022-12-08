БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Молотков
    Очередной свистёжь по части, мы больше всех любим Отечество, а командиры неправильные? Мля. Надоело уже...Почему отвоевался...
  • Семенков Александр
    Главное, - методично и четко, метр за метром очищать территорию от нацистов, вырубая всё это отродье под корень.Зимняя спецоперац...
  • Irina Руднева
    И что нам с того?  Бензин у нас не дешевеет. ЖКХ - тоже. В кармане у простых граждан не прибавляетсяАнтироссийские са...

«Мобилизовавшихся за рубеж» грозят наказать удаленным рублем

«Мобилизовавшихся за рубеж» грозят наказать удаленным рублем

В Совфеде не исключили принятия мер против тех, кто покинул страну после объявления мобилизации, хотя конкретики пока нет Анна Седова Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Материал комментируют: Андрей Клишас   Илья Гращенков Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх