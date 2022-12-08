«Мобилизовавшихся за рубеж» грозят наказать удаленным рублем

В Совфеде не исключили принятия мер против тех, кто покинул страну после объявления мобилизации, хотя конкретики пока нет Анна Седова Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Материал комментируют: Андрей Клишас Илья Гращенков Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.