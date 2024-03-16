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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саудовцы предложили «Барсе» более 80 млн евро за Рафинью (Diario Sport)

По информации Diario Sport, на прошлой неделе «Барселона» получила новое предложение от одного из саудовских клубов.

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