Степашин за то, чтобы убрать Сталина, Дзержинского и Гагарина с Красной площади

Владимир Петров

Женёк, в могилах царской семьи рылись - драгоценности искали. Типа для спасения голодающих. Вот ещё о коммунистическом отношении к могилам в дневнике Адександра Аросева (отца Ольги А.): "26 Мая. На днях был у Вс. Иванова, Павленко и Н. Тихонова[51] рассказывали, как отрыли прах Гоголя, Хомякова и Языкова. У Гоголя головы не нашли. Кто-то раньше ее взял, как и две другие. Черепа теперь хранятся в каком-то доме. Который Гоголя — определить трудно. Кто-то украл у Гоголя ребро. Сняли ботинки на высоких каблуках, отослали в Поленовский музей. Гоголь лежал в синем фраке. Хомяков — в поддевке. У него сквозь грудь пророс дуб. Языкова (поэта) голова, когда открыли могилу, оказалась высунувшейся из гроба. Это потому, что крышка гроба треснула. Жутко. Прах этих людей перенесли в Новодевичий монастырь. Бессмысленная «унификация» и «централизация»." А то, что я живу в бывш. Латв. ССР никак не делает меня нерусским.