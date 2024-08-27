Сергей Степашин предложил отправить всех этих Сталиных, Жуковых и прочи Гагариных на покой. Нечего им Красную площадь занимать, там так классно Пол Маккартни пел когда-то.
Степашин за то, чтобы убрать Сталина, Дзержинского и Гагарина с Красной площади
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Владимир Петров
Женёк, в могилах царской семьи рылись - драгоценности искали. Типа для спасения голодающих. Вот ещё о коммунистическом отношении к могилам в дневнике Адександра Аросева (отца Ольги А.): "26 Мая. На днях был у Вс. Иванова, Павленко и Н. Тихонова[51] рассказывали, как отрыли прах Гоголя, Хомякова и Языкова. У Гоголя головы не нашли. Кто-то раньше ее взял, как и две другие. Черепа теперь хранятся в каком-то доме. Который Гоголя — определить трудно. Кто-то украл у Гоголя ребро. Сняли ботинки на высоких каблуках, отослали в Поленовский музей. Гоголь лежал в синем фраке. Хомяков — в поддевке. У него сквозь грудь пророс дуб. Языкова (поэта) голова, когда открыли могилу, оказалась высунувшейся из гроба. Это потому, что крышка гроба треснула. Жутко. Прах этих людей перенесли в Новодевичий монастырь. Бессмысленная «унификация» и «централизация»." А то, что я живу в бывш. Латв. ССР никак не делает меня нерусским.
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1 час.
Владимир Петров
Твой коммунистический Бог - Ленин дал латышам независимость руками двух комиссаров-евреев, приплюсовав к их исконным этническим территориям кусок России - жел. дор. узел Пыталово с псковскими уездами, Двинск (хоть и давний Динабург) с гигантским преобладанием русского населения. Латвии было передано 4 тонны золота из царской казны. Латыши за то были верными псами Ильича. Им, единственным в РККА, платили жалованье - 10 руб. золотом в месяц. Прочие геройствовали за скудную пайку. Так что Ленин насрал на петровские ефимки и приплатил латышам русским золотом за их палаческое усердие.
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1 час.
Владимир Петров
Тупишь как обычно. Не "выкупил за два мешка серебра" - а заплатил 2 млн. серебряных монет - иоахимсталеров, по-нашему ефимков. Чудил царь - мог и не платить побеждённым... Это, пишут, примерно половина годового бюджета России той поры. Побеждённой и разорённой Швеции то была манна небесная. Зачем было помогать врагу? Ненавижу русское "благородство". Оно похоже на самоубийственную глупость. Побеждённый должен быть раздавлен до исчезновения, задавлен рапарациями, конфискациями, контрибуциями... И "красных девок" - в полон.
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1 час.
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