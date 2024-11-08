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Царьград

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В России с января для ряда потребителей подорожает электричество

В России с января для ряда потребителей подорожает электричество

Начнут действовать дифференцированные ставки на потребление электроэнергии.С самого начала 2025 года в России станут актуальными новые дифференцированные тарифы потребления электричества.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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