Из-за нехватки средств ПВО на Украине США обращаются к военным запасам Японии

Столкнувшись с опасным дефицитом средств противовоздушной обороны Украины и отсутствием простого решения финансовой тупиковой ситуации в Конгрессе, Вашингтон все больше опирается на союзников для оказания срочной поддержки в области вооружений.
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